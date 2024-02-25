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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

والد لاعب الأهلي: إصابته عبارة عن ارتجاح في المخ وكسور بالأنف

مصطفي أبو الخير
مصطفي أبو الخير

أكد أبو الخير عفيفي والد مصطفى أبو الخير لاعب فريق الأهلي، أن نجله حالته أصبحت مستقرة في الوقت الحالي، وسوف يخرج من المستشفى بعد 24 ساعة.

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وتابع أبو الخير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التشخيص هو ارتجاج خفيف وكسور في الأنف، والأطباء لم يحددوا وجود تدخلات جراحية حتى الآن".

وأضاف والد لاعب الأهلي: "اللاعب أصبح في وعيه الكامل واستفاق من غيبوبته، ولا يوجد مسؤول داخل النادي قصر مع مصطفى وتم اتخاذ كل إجراءات علاجه بشكل سريع".

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