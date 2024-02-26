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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جهاد جريشة : هدف أبو سليم الليبي في مرمى الزمالك غير صحيح

أبو سليم الليبى والزمالك
أبو سليم الليبى والزمالك

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي أن هدف أبو سليم الليبي أمام الزمالك خلال المواجهة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2023 - 2024 غير صحيح.

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وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": " حكم مباراة الزمالك وأبو سليم صاعد واعد قدم مباراة جيدة إلى حد ما، وارتكب خطأ وحيد باحتساب هدف الفريق الليبي".

وتابع:"هدف أبو سليم في الزمالك غير صحيح، الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وكان قرار خاطئ من حكم المباراة".

وأكمل جهاد: "قرار حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء للاعب أبو سليم بعد تدخله بقوه على زيزو هو قرار صحيح ولا يرتقي للطرد".

وأردف: "البعض يقول بأن الزمالك له ركلتي جزاء وهذا ليس له أساس من الصحة، في اللقطة الأولى لم يحدث احتكاك قوي بين المدافع وزيزو واللاعب وصل للكرة أولا، واللقطة الثانية يد مدافع أبو سليم في وضعها الطبيعي، والزمالك ليس له أي ركلات جزاء وقرارالحكم باستمرار اللعب في الحالتين صحيح 100%".

وأتم: "حكم المباراة صاعد واعد ولكنه تأخر كثيرًا في التواجد والظهور على الساحة بسبب تواجد الجامبي بكاري جاسما، الذي كان مسيطرًا على كل المباريات الكبرى ".

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