نجم هجوم الزمالك على ردار حسام حسن

منسي مرشح بقوه للانضمام لصقوف المنتخب

بات ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرشحا بقوه للانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل فى دولة الإمارات الذى سيلعب خلاله بطوله وديه بعد تألق اللاعب مع الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي ضمن الجوله الخامسه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية واحرازه هدفى فريقه بمهاراه عاليه.

ويسعى حسام حسن لضم وجوه جديده تحقق أهدافه بعيدا عن الحرس القديم الذي اعتمد عليهم

المدير الفني السابق البرتغالى فيتوريا والذي تمت إقالته والاستغناء عن خدماته عقب الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيره التى أقيمت فى كوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، معسكرًا مغلقًا، يوم 13 مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة في دورة الإمارات الوديةومن المقرر أن يشارك المنتخب في الدوري خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبل، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.