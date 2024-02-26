شبانة: غياب ياسر إبراهيم لن يؤثر على الأهلي أمام الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي حقق فوزًا هامًا على ميدياما الغاني، بعدما تحول بشكل غريب خلال الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحه، مشيرًا إلى أن الشوط الأول لم يكن الأداء جيدًا، ولكن الأمر اختلف في النصف الثاني من المواجهة بهدف حسين الشحات، من صناعة أنتوني موديست الذي تلقى إشادة كبيرة بعد المباراة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "الأهلي حقق انتصار تاريخي، خصوصا وأنه يحقق أول انتصار في تاريخه داخل غانا، ليصعد الفريق لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وياسر إبراهيم تعرض لإصابة بمزق في الخلفية بسبب نهائي كأس مصر، لكن غياب لاعب لن يؤثر على فريق كبير بحجم الفريق الأحمر".

وأوضح: "هناك من يقوم بتهويل غياب لاعبين عن الأندية الكبيرة، ليفربول توج بكأس الرابطة في غياب صلاح وارنولد وجوتا وجوميز وغيرهم، وهم أسماء كبيرة، ويورجن كلوب قاد الفريق نحو التتويج باللقب".

وأضاف: "الزمالك حقق فوزًا على ابوسليم الليبي وتأكد صعوده بشكل رسمي كمتصدر في مجموعته بالكونفدرالية، وهو استرد جزء كبير من شخصيته في البطولة الحالية.. وعلى النقيض تمامًا، فريق بيراميدز تلقى خسارة ثقيلة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة، وبيراميدز لا يمتلك شخصية في البطولة القارية".

وزاد: "الأهلي فاز على ميدياما بدون الشناوي ومروان عطية وديانج وغيرهم، الفريق في حاجة للفوز لحسم الصدارة".