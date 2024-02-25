ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي في نهائي كأس مصر

تأكد غياب ياسر إبراهيم ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم الجمعة 8 مارس المقبل على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي لـ"بوابة الوفد" أن ياسر إبراهيم يعاني شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية تعرض له خلال مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 1-0.

وقال المصدر إن ياسر إبراهيم سيبدأ برنامجاً علاجياً مكثفاً بداية من مران اليوم الأحد ولكن لحاقه بالتدريبات الجماعية سيكون على الأرجح بعد 3 أسابيع كاملة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قرر استبعاد ياسر إبراهيم من مباريات الأهلي ضد بلدية المحلة بالدوري ويانج أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال ثم الزمالك في كأس مصر بسبب عدم الجاهزية.

ويعاني الأهلي غيابات مؤثرة في نهائي كأس مصر على رأسها حارس المرمى محمد الشناوي والمالي أليو ديانج لاعب خط الوسط.

الأهلي يستأنف تدريباته

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته اليوم الأحد على ملعبه مختار التتش استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المقررة بعد غدٍ الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وعادت بعثة الأهلي من غانا أمس السبت بعد رحلة شاقة استغرقت 8 ساعات كاملة عقب الفوز على ميدياما.