وزير الشباب والرياضة ومحافظ الاسكندرية يشهدان مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر للاولمبياد الدولى للمعلوماتية





شهد عصر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبنجامين بيرتن رئيس الاولمبياد الدولى للمعلوماتية " IOI" وقائع مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثون والذي عقد بمقر الاكاديمية البحرية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية.



وتستضيف مصر الاولمبياد في الفترة من الاول حتى الثامن من سبتمبر المقبل 2024.

وتقدم الدكتور اشرف صبحي بالشكر الى الدكتور اسماعيل عبد الغفار على دعوته الكريمة للمشاركة فى هذا الحدث بالاضافة الى التطور الكبير للاكاديمية التى حدثت فى عهده بالاضافة الى مساهمة الأكاديمية فى دعم الابطال المصريين من الرياضيين ، كما توجه بالشكر الى محافظ الاسكندرية عروس البحر المتوسط والتى تعد اقدم المحافظات المصرية على هذه المشاركة فى هذه الاحتفالية الكبيرة

مضيفا الى انه تظل محافظة الاسكندرية اجمل واقدم مدينة تاريخية على مستوي العالم والتى يتم دائما الاهتمام بتطويرها وتجميلها .

واضاف صبحي ان اختيار "IOI" لتنظيم مصر للاولمبياد للمرة الثانية دليل على مكانة وثقة العالم الكبيرة فى مصر.

وأوضح وزير الشباب انه لدينا العديد من البرامج فى الوزارة التى نهتم بها بالنشء والشباب فى المرحلة السنية قبل الجامعية ، كما نمتلك الرؤية المستقبلية الكاملة لهذا الجيل والذي يعبر عن قدره مصر الكبيرة فى تأهيل النشء والشباب .

واختتم الدكتور أشرف صبحي حديثه بأنه سوف يوفر كل الدعم لهذا الاولمبياد والذي يعد من اهم المنافسات على مستوي العالم ، كما حث وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي الشباب المصري على تحقيقهم للقب الاولمبياد والتى تحرص مصر دائما وابدا فى دعم شبابها وحثهم على تحقيق الفوز واعتلاء منصات التتويج فى جميع المجالات التى يخوضون منافستها.

وبكلمته أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ان هذا الجيل الحالى الشباب هو جيل مختلف ورائع ويتميز عن الاجيال السابقة في انهم يمتلكون الحلول العقلية والذكية التى اتاح لها العلم ليكون اكثر ابتكارا وهو ما تحتاجه مصر من شبابها نحو تحقيق مستقبل ومكانه افضل لبلدنا العظيمة مصر ، مضيفا محافظ الاسكندرية أن العقول المصرية والشباب المصري ليس له مثيل فى العالم وان كل ما نحتاجه هو تنمية واتاحة الفرصة لهم لان مستقبل مصر بشبابها .

وفى حديث مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور احمد زايد والذي اكد على اعتزازه بتواجد مكتبة الاسكندرية كشريك اساسي فى اولمبياد المختص بالمعلوماتية ، موضحا ان مجتمع المعرفة ومجال الابتكار اصبح اكثر قوة وتفوقا فى كثير من مجالات الحياة ، حيث اصبح التنافس فى جميع دول العالم على النطاق العقلي والرقمي .

وتقدم الدكتور اسماعيل عبد الغفار بالشكر على دعم وحضور وزير الشباب والرياضة لهذا الاولمبياد واشار الى اعتزاز الاكاديمية بان يتم تنظيم الاولمبياد مواكبا لاحتفال الاكاديمية بمرور "٥٢" عام على تأسيسها والتى تأسست سنة ١٩٧٢ ،كما توجه بالشكر الى محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف على دعمه للاكاديمية على مدار السنوات الماضية

واكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ان نظرا لاهمية مصر ودورها فى المعلومات والتى كان مردودها فى تنظيم مصر للاولمبياد للمرة الثانية والتى تعكس اهمية ومكانة الدولة المصرية.

وبكلمته بنجامين بيرتن رئيس الاولمبياد الدولى للمعلوماتية "IOI" والذي بدأ حديثه بالتقدم بالتهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك كما عبر عن سعادته عن تواجده بمصر البلد المضيف للاولمبياد الهام مؤكدا على ثقته الكبيرة فى قدره مصر البلد ذات التاريخ العظيم والعريق بتنظيم لهذا الحدث للمرة الثانية فى تاريخ الأولمبياد والذي يعبر عن قوة مصر التنظيمية الكبيرة.

ويعتبر الأولمبياد الدولى للمعلوماتية هو مسابقة دولية تقام سنوياً فى علوم الحاسب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية ويقام الاولمبياد رقم " ٣٦ " لهذا العام برعاية كلا من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى مكتبة الإسكندرية.

وانطلق أول أولمبياد دولي للمعلوماتية في بلغاريا عام 1989 .

وتتبلور فكرة الأولمبياد المعلوماتي في مشاركة كل دولة بفريق من اربع طلاب حيث يتباري كل طالب بمفرده من الفريق فى مسابقات رياضية ومسائل خوارزمية واكثر طالب يحصل عل اعلى الدرجات يتوج بميدالية لدولته.

وتأتي أهمية الاولمبياد فى انه أقدم أولمبياد علوم عالمي ويشارك فى هذا الاولمبياد ١٠٠ دولة و ٤٠٠ طالب من مختلف دول العالم.