العنب مفيد لمقاومة هشاشة العظام.. دراسة تكشف التفاصيل

قال مجموعة من العلماء الدنماركيون إن تناول العنب يساعد الإنسان على مقاومة هشاشة العظام، وهو مرض يدمر أنسجة العظام ونشرت نتائج عملهم في منشورات متخصصة.

من المعروف أن العديد من الخصائص المفيدة تنسب إلى العنب وذكرت يوروميديا أن الدراسة التي أجراها علماء أحياء دنماركيون سعت إلى الإجابة على ما إذا كان العنب يمكن أن يكون له بالفعل آثار صحية كبيرة.

وتبين أن الخبراء العلميين تمكنوا من التحقق من فوائد العنب، وتحديداً لحالة العظام وقد اكتشف الأطباء أن تناول العنب يقويها، مما يؤثر إيجابياً على كثافة العظام ووفقا لهم، فإن المواد المحددة الموجودة في توت العنب هي مواد بناء حقيقية للعظام بالمناسبة، فهو يساعد ليس فقط على تقوية العظام، ولكن أيضًا الأسنان.

العنب الداكن غني بالمواد المفيدة - الفيتامينات A، E، B، P، C، والأحماض الأمينية، والبكتين، والألياف، وغيرها من العناصر الدقيقة وفي دراسات سابقة، وجد العلماء أدلة على أن تناول العنب مفيد للغاية للقلب، بل أقوى من الأدوية لبعض الناس وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشير إلى أن العنب مفيد كوسيلة لمكافحة سرطان المعدة.

يعتقد العلماء أن مادة ريسفيراترول المضادة للأكسدة الموجودة في العنب تدمر البكتيريا الخطيرة وتساعد على استعادة التوازن الحمضي للمعدة وذكر خبراء علميون أن حتى 500 ملليغرام من هذه المادة تساعد الشخص على الحفاظ على الصحة وتجنب تطور الأمراض.