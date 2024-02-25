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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفتح الباب أمام كهربا للرحيل عن صفوفه

كهربا
كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يحصل على أي عروض لرحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العرض الوحيد الذي وصل إلى كهربا، كان من نادي الحزم السعودي في يناير الماضي، وتم رفضه من كولر وإدارة النادي".

واضاف أمير هشام: "حال وصول عروض رسمية للتعاقد مع كهربا،سوف يتم فتح الباب لمناقشة أمر رحيله خاصةً إذا كان العرض مغري من الناحية المادية"

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