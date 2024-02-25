الأهلي يفتح الباب أمام كهربا للرحيل عن صفوفه

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يحصل على أي عروض لرحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العرض الوحيد الذي وصل إلى كهربا، كان من نادي الحزم السعودي في يناير الماضي، وتم رفضه من كولر وإدارة النادي".

واضاف أمير هشام: "حال وصول عروض رسمية للتعاقد مع كهربا،سوف يتم فتح الباب لمناقشة أمر رحيله خاصةً إذا كان العرض مغري من الناحية المادية"