غضب في الأهلي بعد تصريحات خالد بيبو عن كهربا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي، بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة، بشأن استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق، عن مواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الأهلي غاضبة من تصريحات بيبو وتعليقه على استبعاد كهربا، خاصةً أن الأمر فتح الباب للاجتهادات ضد اللاعب".

وحسم الأهلي ويانج افريكانز تأهلهما إلى الدور التالي من المنافسات بالبطولة بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق التنزاني على نظيره شباب بلوزداد برباعية من دون رد ليأتي الفريق التنزاني وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد ٨ نقاط فيما يأتي الأهلي متصدراً برصيد 9 نقاط.

بينما ودع شباب بلوزداد وميدياما الغاني منافسات البطولة