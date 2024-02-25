الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غضب في الأهلي بعد تصريحات خالد بيبو عن كهربا

خالد بيبو
خالد بيبو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي، بعد تصريحات خالد بيبو مدير الكرة، بشأن استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق، عن مواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يعلن إنضمام 9 من لاعبيه لمعسكر منتخب الشباب

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الأهلي غاضبة من تصريحات بيبو وتعليقه على استبعاد كهربا، خاصةً أن الأمر فتح الباب للاجتهادات ضد اللاعب".

وحسم الأهلي ويانج افريكانز تأهلهما إلى الدور التالي من المنافسات بالبطولة بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق التنزاني على نظيره شباب بلوزداد برباعية من دون رد ليأتي الفريق التنزاني وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد ٨ نقاط فيما يأتي الأهلي متصدراً برصيد 9 نقاط.
بينما ودع شباب بلوزداد وميدياما الغاني منافسات البطولة

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة: لدينا موارد بشرية ضخمة من حقها أن تكون مدربة على أعلى المستويات

الأهلي يجهز ربيعة لقيادة الدفاع أمام الزمالك

30 مليون جنيه تغري الشناوي للتجديد مع الأهلي

الخطيب يقدم 21 حافظة تؤيد عمومية النادي الأهلي .. تفاصيل

الاتحاد أمام البنك الأهلي.. وطلائع الجيش ضد فاركو.. مواعيد مباريات الدوري المصري

بيبو: هذا سبب استبعاد كهربا من رحلة غانا ولا استثناءات في الأهلي
الجريدة الورقية