الدوار ولع.. الصور الأولى من حريق لوكيشن مسلسل "الكبير أوي 8"

تصدر اسم مسلسل "الكبير أوي"، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد إندلاع حريق ملتهما لموقع التصوير، مساء الأحد بالجيزة، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغموض.

تفاصيل حريق لوكيشن الكبير أوي 8

تلقى مسئول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنطقة المنصورية دائرة قسم منشأة القناطر.

الكبير أوي

الكبير أوي

وسرعان ما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري، وكانت قد كشفت مصادر من داخل اللوكيشن تفاصيل الواقعة، حيث قالوا أن الحريق قد اندلع بشكل مفاجئ دون سابق إنذار في الفيلا والمزرعة التي يصور فيها الفنان أحمد مكي وطاقم العمل مسلسل الكبير أوي.

الكبير أوي

الكبير أوي

الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي 8 يتصدر التريند بعد طرح البرومو

تصدر مسلسل الكبير أوي 8 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد طرح الشركة المنتجة برومو المسلسل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

الكبير أوي

وعلى ما يبدو أن مسلسل الكبير أوي يحمل العديد من المُفاجآت الجديدة والمشوقة، حيث ظهر أحمد مكي وهو يجلس في صف دراسي، وكأنه عاد إلى المدرسة من جديد، بينما ظهرت شخصية " حزلقوم" وكان يرتدي ملابس مثل عصابة مسلسل " la casa de papel".

كما ظهرت الفنانة أمينة خليل ضمن ضيوف الشرف في المسلسل، إذ ظهرت في إحدى الصور وهي تقف في الدوار أمام الكبير ومربوحة.

الكبير أوي

الكبير أوي

الكبير أوي

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وحقق مسلسل الكبير أوي العام الماضي نجاحًا ملحوظًا، بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.