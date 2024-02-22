الكبير أوي 8.. أحمد مكي على طريقة مسلسل la casa de papel

ظهر النجم أحمد مكي برفقة أسرة مسلسل “الكبير أوي 8” من الكواليس وهم فى مشهد على طريقة مسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى.

وطرحت منصة Watch it الرقمية، صور جديدة من كواليس تصوير المسلسل، وكتبت قائلة: "الكبير أوي خلف الكواليس، انتظروا النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوى 8 على Watch it".

أحمد مكي وأبطال الكبير أوي 8

وكانت روجت قناة on لمسلسل “الكبير أوي 8” الذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث شاركت الجمهور فيديو للفنانة رحمة أحمد، “مربوحة” من الكواليس لتتحدث عن العمل.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو التشويقي له، مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

وسيطرت الأجواء الكوميدية على البرومو التشويقى لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

الكبير أوي 8

واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

ويواصل حاليًا النجم أحمد مكي تصوير مشاهده فى مسلسل “الكبير أوي 8” بين ديكور العمل الرئيسي «دوار الكبير» وبعض المشاهد الداخلية والخارجية الأخرى في مدينة الإنتاج الإعلامي، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

الكبير اوي 8

تعاون أحمد مكي مع المخرج أحمد الجندي فى كتابة الجزء الثامن

أشرف المخرج أحمد الجندي بالتعاون مع النجم أحمد مكي على كتابة هذا الجزء بعد اعتذار مشرفي الكتابة مصطفى صقر ومحمد عز لارتباطهما بأعمال أخرى، وحرص مكي والجندي على أن تكون هناك افكارًا مبتكرة خلال الموسم الجديد تعيد الكوميديا بشكل قوي وتم الاتفاق على عدد جديد من الافكار التي تواكب الوقت الحالي.

ويشهد الموسم الجديد مفاجآت متعددة في ضيوف شرف المسلسل ومنهم الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ثروت وعدد كبير من النجوم.

أبطال مسلسل الكبير أوي

ومسلسل "الكبير أوي 7" قدم خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ومن المقررأن يعرض المسلسل خلال الموسم الدرامي الرمضاين القادم على شبكة قنوات أون بعد الإفطار مباشرة على غرار العامين الماضيين حيث حقق العمل في موسمه السادس والسابع نجاحا كبيرا للغاية وتصدر قائمة المشاهدات يوميا وأخرج المسلسل عددا من الوجوه الجديدة منهم رحمة أحمد ومصطفى غريب، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.