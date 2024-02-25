الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أسباب حريق مكان تصوير مسلسل الكبير أوي

بوابة الوفد الإلكترونية

اندلعت النيران منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل “الكبير أوي” في منشأة القناطر بالجيزة.

ويعاين المعمل الجنائي حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر، لإعداد تقرير بمسببات الحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في بعض الاخشاب والشجر داخل الفيلا، ولا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

ونشب حريق داخل موقع لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لمكافحة النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى فى منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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