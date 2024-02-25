بهجت العبيدي: رأس الحكمة بداية لاستثمارات عملاقة بمصر

قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن مشروع رأس الحكمة الذي يأتي كأكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر ترك أثرا طيبا في نفوس أبناء الجاليات المصرية الوطنية في الخارج.

وذكر بهجت العبيدي، في تصريحات خاصة للوفد، أن صفقة رأس الحكمة تعتبر البداية الحقيقية لجذب كبار المستثمرين العرب والعالميين لمصر الواعدة في مجال الاستثمار. وأن ضخ هذه المليارات المعلن عنها من الدولارات سيكون له أكبر الأثر في ضبط سوق سعر الصرف للعملات الأجنبية التي شهدت زيادات مبالغ فيها لسعر تلك العملات في الشهور الماضية.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذه الصفقة الكبيرة لم تكن لتتم دون الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في إقامة بنية تحتية قوية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح من طرق وكباري وصرف صحي ومياه، ذلك الذي يمهد الطريق أمام الفرص الاستثمارية الضخمة ويعتبر من محفزات استقطاب استثمارات أجنبية في كل القطاعات الاقتصادية.

وتابع بهجت العبيدي أن الدولة المصرية، نتيجة لعملية الإصلاح الشاملة والتي بدأت منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، والتي كان جذب الاستثمار الخارجي أحد أهم أهداف عملية الإصلاح هذه، والتي شملت فيما شملت إصلاح قانون الاستثمار وخلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين العرب والأجانب بالإضافة لمستثمري المصريين بالخارج، مؤكدا أنه نتيجة لذلك فإن مصر تؤكد على أنها تسير بخطى ثابتة في الإصلاح الاقتصادي وأن توقيع صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية كبرى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.