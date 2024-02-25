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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن تطورات إصابة لاعب فريق الشباب

مصطفى ابو الخير لاعب
مصطفى ابو الخير لاعب الأهلي

أكد الدكتور علاء مأمون، طبيب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003،  أن مصطفي أبو الخير لاعب الفريق استقرت حالته الصحية وبدأ في التعافي من الارتجاج الذي تعرض له، وأنه سيظل في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، وسوف يغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين.

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وكانت الفحوصات الطبية للاعب قد أكدت تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ وكسر في الأنف، وذلك بعد سقوطه على أرض الملعب في مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب، والتي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيًّا.

يذكر أن أبو الخير سقط على أرض الملعب في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الاتحاد، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، قبل أن تصطدم قدم لاعب الاتحاد بوجهه مما تسبب في إصابته.

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