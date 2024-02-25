الأهلي يجهز ربيعة لقيادة الدفاع أمام الزمالك

بعد غياب ياسر ابراهيم عن نهائي الكأس

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، تجهيز المدافع رامي ربيعة، لقيادة خط الدفاع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

تأكد غياب ياسر ابراهيم مدافع الفريق عن مواجهة الزمالك المقرر لها يوم 8 مارس القادم في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته بالسعودية، بعدما أثبتت الفحوصات اصابه بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية ويحتاج لفترة اسبوعين للتعافي.

وقرر الجهاز الفنى للأهلي عودة رامي ربيعة لقيادة الدفاع بداية من مواجهة بلدية المحلة المقرر لها بعد غدا الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز، والتي ستشهد تعديلات عديدة في التشكيل سواء للإصابات أو راحة بعض اللاعبين.

وكان الأهلي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في مباراة يانج افريكانز التنزاني المحدد لها يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة، بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي رسمياً لربع النهائي بالفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف وانتصار يانج افريكانز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية في الجولة الخامسة، ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن يانج افريكانز الوصيف، فينا ترجع شباب بلوزداد للمركز الثالث ب 5 نقاط وتزيل ميدياما المجموعة ب 4 نقاط.

وتحسم مباراة الأهلي ويانج افريكانز بالجولة الأخيرة المنافسة على صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفريقين التأهل رسمياً.