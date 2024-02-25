احتفال  محافظة بنى سويف بليلة النصف من شهر شعبان  بمسجد الرضا 

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف،إحياءً لذكرى ليلة النصف من شهر شعبان وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد الرضا شرق النيل"بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ،الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف ، الدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزبة لمنطقة بني سويف الأزهرية ،فضيلة الشيخ رضا محمد عبدالحليم المدير العام ورئيس لجنة الفتوى لمنطقة وعظ بني سويف

والشيخ محمد سعيد يوسف الواعظ والمنسق الإعلامي للمنطقة وبعض وعاظ منطقة وعظ بني سويف .المهندس أحمد جابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر والدعاة والأئمة وبعض القيادات التنفيذية .

بدأ الاحتفال، الذي قدمه الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ طه شعبان ،ثم كلمة لوكيل الأوقاف،تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من حياة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل ليلة النصف من شعبان التي اختصها المولى عزوجل بشرف تحويل قبلة المسلمين في الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام،موضحا أن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عبد الله بدران

وفي كلمته أشار وكيل الوزارة إلى أن حادث تحويل القبلة يحمل العديد من التفاصيل والدروس والعبر ، منها أن المولى سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة قبلتها لتكون مشهداً من مشاهد وحدتها ومظهراً من مظاهر تكاملها ، وفيها من المنة والفضل و عاجل ترضية من الله لرسوله الكريم ، مبينا أن تحويل القبلة باعتباره من الأحكام المستنسخة ليس بجديدعلى الشرعية الإسلاميةة فقد سبقتها أحكام منسوخة في الشرائع السابقة ، وأن تحويل القبلة كان بمثابة تصفية وتنقية للقلوب المؤمنة المتقبلة لأحكام الله كونها فرضا وإلزاماً من المولى تعالي لايقبل معه أي تأويل أو تسويف أو انتقاص وأنما يجب معه التسليم والطاعة

من جهته تقدم المحافظ د محمد هاني غنيم" بالتهنئة لأهالي بني سويف بهذه المناسبة الكريمة والتي تمثل حدثا تاريخياُ في مسار الدعوة ،سائلاً المولى عزوجل أن يحفظ مصرنا الحبية،وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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