سمير فرج: 80% من مساعدات غزة قادمة من مصر

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكر ي والمفكر الاستراتيجي، إن الاحتلال أسقط 30 ألف شهيد في الحرب على القطاع وأسقط 65 ألف جريح، وهدم 70% من المباني في غزة، ودمر المدارس والمستشفيات، ومعظم البنية التحتية من كهرباء ومياه.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشعب الفلسطيني خلال الفترة الحالية لا يجد طعامًا أو شرابًا أو سكنًا، معقبًا: "الوضع في غزة من أسوأ ما يكون، ولذلك كان هناك ضرورة لمرافعة مصر أمام العدل الدولية، لكي نظهر جرائم الاحتلال امام الرأي العام الدولي".

وأشار إلى أن معبر رفح معبر لعبور الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم هو المخصص لعبور الحافلات وسيارات النقل، وبعد شن الاحتلال الحرب على قطاع غزة حولت الدولة المصرية معبر رفح إلى معبر لنقل البضائع، موضحًا أن أمين عام الأمم المتحدة وقف على معبر رفح لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ولكن الاحتلال رفض، وهذا أكبر دليل على أن مصر لم تغلق المعبر.

وأضاف أن 80% من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة قادمة من مصر، ومن قوت الشعب المصري، معقبًا: "كل يوم نرسل إلى القطاع ما يقرب من 80 لـ100 سيارة نقل مساعدات".