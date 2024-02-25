تعليم الفيوم تنظم لقاءات توعوية عن ترشيد استهلاك الكهرباء للكهرباء

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم لقاءات توعوية وتدريب على ترشيد استهلاك الكهرباء، بحضور حمد عبد السلام محمد مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، والدكتورة رندا صالح زيدان مسئول ومنسق تدريب التعليم الفني، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، وقام بالتدريب المهندس محمود جمعة درويش.

يأتى ذلك في إطار سعي الدولة المصرية للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الإستراتيجية (رؤية مصر 2030 ) والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمباني وخاصة الحكومية، وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 بضرورة التوعية المستمرة بترشيد الإستهلاك للطاقة الكهربية التقليدية والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثير كفاءة الطاقة الكهربائية على التأثيرات المناخية وأثرها على الفرد والمجتمع.

تم تنفيذ التدريب بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وكرمت وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة بالوزارة فريق العمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وتم منح الفريق شهادة تقدير للجهد المبذول فى تنفيذ برنامج التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء ، وايضا تكريم الدكتورة فاطمة الماوردي، من أفضل منسقي المديريات، كمسئول أنشطة التوكاتسو بالفيوم.

تدريب التحول الرقمى…

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، تدريب التحول الرقمي " بيئة مؤسسية آمنة "فى قاعة مسرح المديرية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بحضور أشرف عبدالجواد مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمديرية، وفريق العمل بوزارة الاتصالات، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

ياتى ذلك في إطار التنسيق بين محافظة الفيوم (الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار) ، ومديرية التربية والتعليم بالفيوم (مركز المعلومات)، ووزارة الاتصالات لتنفيذ مجموعة من التدريبات الخاصة برفع كفاءة المعلمين بمدارس المحافظة والتى تهدف إلى تهيئة العاملين والقيادات بالجهاز الإداري بالدولة لمواكبة بيئة العمل الرقمية في ضوء مشروعات التحول الرقمي التى تنفذها الدولة.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم "بيئة مؤسسية أمنة' للمعلمين بمدارس المراكز والقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق ، ومعلمي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة بمحافظة الفيوم ، وذلك بالتعاون مع المعهد الأمنى للتنمية البشرية.

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