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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لتفتيح الشعر 3 درجات عن الطبيعي.. حضري صبغة بمكونات طبيعية

تفتيح الشعر
تفتيح الشعر

ترغب أغلب النساء في الحصول على شعر أفتح من لونه الطبيعي، إلا أن الصبغات المتوفرة في أغلب الأسواق تسبب ضررًا كبيرًا للشعر، لذلك نقدم لكم طريقة صنع صبغة بمكونات طبيعية للحصول على شعر أفتح 3 درجات عن لونه الطبيعي.
 

تفتيح الشعر

مكونات الصبغة الطبيعية لتفتيح الشعر

3 ملاعق من زهرة الكاموميل (البابوننج)

 

2 ملعقة من عصير الليمون

 

1 ملعقة من العسل الأبيض
 

طريقة تطبيق الصبغة على الشعر

-تُوضع زهرة الكاموميل داخل الماء المغلي لمدة 30 دقيقة، ثم يُضاف عصير الليمون والعسل، وتأكدين من مزجهما جيداً، ثم يُفرد على شعر جاف ونظيف، ويُلف الشعر بغطاء بلاستيكي، ثم منشفة قطنية، لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

 

-ولأن زهرة الكاموميل قد تسبب جفاف الشعر، يُفضل إضافة زيت طبيعي إلى مكونات الصبغة السابقة، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو زيت الزيتون.

 

-لإعطاء الشعر مزيدًا من اللمعان، يمكنكِ إضافة ملعقة من القرفة المطحونة.

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