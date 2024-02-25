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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 6 أشخاص من مساطيل الطرق

إجراء فحص مخدرات
إجراء فحص مخدرات

واصلت أجهزة الأمن، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

 

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

 

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

 

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

 

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

 

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

 

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

 

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

 

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

 

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

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