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الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن تنفيذ (87916) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 

(348) حكم جناية.

(27368) حكم حبس جزئى.

(4556) حكم حبس مستأنف.

(44611) حكم غرامة.

(11033) مخالفة. 

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيلين عصابيين ضما (8) متهمين إرتكبوا (16) حادثا متنوعا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (32) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (17) متهما.

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