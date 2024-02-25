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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 248 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت عن ضبط (248 قطعة سلاح نارى بحوزة 204 متهم) وذلك على النحو التالى:

(28) بندقية آلية.

(47) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(169) فرد محلى.

(538) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

(400) قطعة سلاح أبيض.

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