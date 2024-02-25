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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 328 قضية مخدرات خلال حملات أمنية موسعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصلت الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت عن ضبط (328) قضية مواد مخدرة بإجمالى (377) متهم ضُبط خلالها الآتى:

 

كمية من مخدر الحشيش وزنت (135,160 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (36,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,695 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,345 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,893 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,503 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (515 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

 (3351) قرص مخدر.

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