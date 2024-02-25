30 مليون جنيه تغري الشناوي للتجديد مع الأهلي

يعقد محمد الشناوي حارس المرمي النادي الأهلي، جلسة مع إدارة النادي خلال الأيام القادمة، لفتح ملف تجديد عقده الذي ينهي بنهاية الموسم القادم.

ويستغل مسؤولو الأهلي غياب الشناوي عن المباريات بسبب الإصابة في الكتف، للانتهاء من ملف التجديد معه، خصوصا بعد تجهيز عرض مميز يضمن ترضيته ماليا بعد رفضه العديد من العروض الخارجية في الفترة الماضية.

ويقترب عرض الأهلي الجديد للشناوي من 30 مليون جنيه سنويا، حيث يشمل زيادة في راتبه السنوي الحالي الذي يبلغ 16 مليون جنيه، بجانب الحملة الإعلانية التي تتجاوز 10 مليون جنيه، ومكافآت التتويج بالبطولات المحلية والقارية.

ويخوض محمد الشناوي، الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار.

وتتجه النية داخل الأهلي إلى خوض السماوي المرحلة الثانية من التأهيل خارج مصر فور الانتهاء من المرحلة الأولي.

وكان الأهلي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في مباراة يانج افريكانز التنزاني المحدد لها يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة، بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي رسمياً لربع النهائي بالفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف وانتصار يانج افريكانز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية في الجولة الخامسة، ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن يانج افريكانز الوصيف، فينا ترجع شباب بلوزداد للمركز الثالث ب 5 نقاط وتزيل ميدياما المجموعة ب 4 نقاط.

وتحسم مباراة الأهلي ويانج افريكانز بالجولة الأخيرة المنافسة على صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفريقين التأهل رسمياً.

ويستعد للأهلي لمواجهة بلدية المحلة بعد غدا الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الحولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.