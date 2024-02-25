مدير تعليم الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين بالمدرسة الدولية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية اليوم ، الأحد الموافق 25 من فبراير 2024 القنصل العام لجمهورية الصين ( يانغ يي ) بالمدرسة الرسمية الدولية بإدارة منتزه ثان.

في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات ومهارات أبنائنا الطلاب ، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة والأستاذة مها ميخائيل مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية الدولية بالوزارة والدكتورة مروة شكر المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمؤسسة المدارس الدولية فى مصر وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية والقمص أنطونيوس غطاس الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ورانيا خميس مدير المدرسة ، وذلك لقيام المدرسة بتنظيم أنشطة متميزة للاحتفال بالعام الصيني الجديد ( عام التنين ) .

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني المصري والسلام الوطني الصيني وفقرات غنائية لكورال المدرسة واستعراضات حركية وعروض باليه وعروض جمباز متميزة واستعراض التنين احتفالا بالعام الصيني الجديد .

واختُتِمت مراسم الحفل بتكريم الطلاب الفائزين الحاصلين على مركز جمهوري في مسابقة الروبوت بشهادات تقدير ودروع التميز ، وأشاد بالدور الحيوي لفريق العمل من العاملين بالمدرسة في كافة الأنشطة والمناسبات المختلفة والإشراف على المسابقات وتدريب الطلاب .