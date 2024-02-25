مفاجأة.. اليو ديانج مهدد بالغياب عن الأهلي حتى نهاية الموسم

بسبب جراحة الركبة

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المالي اليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مدة غيابه المحتملة، بسبب الإصابة في الركبة.

وتشير الفحوصات الطبية إلى احتمالية غياب اليو ديانج لمدة 4 شهور أو اكثر، حال حاجته لإجراء جراحة في الغضروف وليس تنظيف الركبة فقط.

ويجري ديانج خلال الساعات القادمة جراحة منظار استكشافي للركبة، من أجل حسم التشخيص النهائي لأسباب الآلام التي تطارده في الركبة.

ويأمل الجهاز الطبي للأهلي، أن لا يحتاج اللاعب إلى جراحة الغضروف التي تنهي موسمه مع الفريق، والاكتفاء بجراحة تنظيف الركبة التي تجتاح لفترة تأهيل لمدة شهر واحد فقط.

ولم يحدد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي التشخيص النهائي بالرغم من عرض الحالة على خبراء داخل وخارج مصر.

وتعرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لصدمة كبيرة، بعدما أصبح ديانج احد الأعمدة الرئيسية بالفريق مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم بدلا من الغياب لمدة شهر وفقا لتأكيدات الجهاز الطبي في بداية الأمر.

وكان الأهلي قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع في مباراة يانج افريكانز التنزاني المحدد لها يوم الجمعة القادم باستاد القاهرة، بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي رسمياً لربع النهائي بالفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف وانتصار يانج افريكانز على شباب بلوزداد الجزائري برباعية في الجولة الخامسة، ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن يانج افريكانز الوصيف، فينا ترجع شباب بلوزداد للمركز الثالث ب 5 نقاط وتزيل ميدياما المجموعة ب 4 نقاط.

وتحسم مباراة الأهلي ويانج افريكانز بالجولة الأخيرة المنافسة على صدارة المجموعة، بعدما ضمن الفريقين التأهل رسمياً.