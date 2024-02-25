لماذا اتصل مسؤول جوجل بإيلون ماسك ليلاً

تصدرت شركة Gemini التابعة لشركة Google عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما اتُهمت برفض إنتاج صور للأشخاص البيض. توجه العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي وانتقدوا أحدث نموذج لغة كبير من Google، حتى أن البعض قالوا إنه "مستيقظ للغاية". إيلون ماسك، الذي انتقد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في الماضي، انتقد أيضًا جيميني وقال إنها جعلت "برمجة جوجل العنصرية واضحة للجميع".

الآن، في تغريدة جديدة، يقول Musk أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Google تواصل معه وقال إنهم يعملون على عيوب Gemini.

وجاء في تغريدة ماسك: "اتصل بي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في Google وتحدث معي لمدة ساعة الليلة الماضية. وأكد لي أنهم يتخذون إجراءات فورية لإصلاح التحيز العنصري والجنسي في برج الجوزاء.

وفي وقت سابق، قال ماسك إن جوجل "بالغت في تقدير دورها" في توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووصف برمجتها بأنها "عنصرية ومعادية للحضارة بجنون".

وجاء في تغريدة له: "أنا سعيد لأن جوجل بالغت في تقدير قدراتها من خلال توليد صور الذكاء الاصطناعي، لأنها جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع".



إذن ما الذي حدث بالفعل مع الجوزاء؟ كما ذكرنا سابقًا، واجهت أداة الذكاء الاصطناعي مؤخرًا انتقادات بسبب إنتاج صور متحيزة وغير دقيقة تاريخيًا. تم اتهام نظام الذكاء الاصطناعي بأنه "مستيقظ للغاية" ويحصل على تفاصيل حول "الأشخاص البيض" بشكل خاطئ. تحدثت العديد من شكاوى المستخدمين عن عدم قدرة Gemini على إنشاء صور "للأشخاص البيض" بدقة. أفاد المستخدمون أنه عندما طلبوا صورًا لشخصيات مثل البابا أو الملوك الإنجليز أو الفايكنج أو حتى الجنود النازيين، أنتج الذكاء الاصطناعي صورًا لأفراد ذوي ألوان بشرة داكنة.

وقد أدرك جاك كراوزيك، المدير الأول لإدارة المنتجات في Gemini Experiences، هذه المخاوف. وأكد أن Google تأخذ التمثيل والتحيز على محمل الجد، بما يتماشى مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تركز على عكس قاعدة المستخدمين العالمية المتنوعة. وأوضح كراوتشيك أنه على الرغم من أن قدرات توليد الصور تم تصميمها مع أخذ هذه المبادئ في الاعتبار، إلا أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الضبط الدقيق، خاصة بالنسبة للمطالبات المتعلقة بالشخصيات التاريخية.

صرح Krawczyk: "نحن ندرك أن Gemini يقدم معلومات غير دقيقة في بعض صور توليد الصور التاريخية، ونحن نعمل على إصلاح ذلك على الفور. السياقات التاريخية لها فروق دقيقة أكثر، وسنقوم بضبطها لاستيعاب ذلك."

بالإضافة إلى ذلك، أوقفت Google مؤقتًا ميزة إنشاء الصور الخاصة بـ Gemini وأصدرت بيانًا قالت فيه إنها تعمل على حل المشكلات التي تم الإبلاغ عنها. وأشارت الشركة إلى أنه "أثناء قيامنا بذلك، سنقوم بإيقاف إنشاء صور الأشخاص مؤقتًا وسنعيد إصدار نسخة محسنة قريبًا".