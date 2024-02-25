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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

الذهب في المملكة
الذهب في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب في السعودية.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في أسواق الصاغة السعودية، ارتفاعًا، في سعر الجرام، وسجل سعر الذهب اليوم في السعودية لعيار 24 نحو 244.43 ريال أي ما يعادل 65.18 دولار.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية اليوم في المملكة العربية السعودية، لازدياد البحث خلال الساعات الماضية عن سعر الذهب في السعودية بتعاملات اليوم، لذلك يقدم موقع الوفد أخر تحديث لسعر الذهب بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي.

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سعر الذهب اليوم في السعودية 

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 السعودية

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية لعيار 24 عند 244.43 ريال أي ما يعادل 65.18 دولار

 

أما سعر جرام الذهب عيار 22 سجل عند 224.06 ريال أي ما يعادل 59.75 دولار

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 213.88 ريال أي ما يعادل 57.03 دولار

 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 183.32 أي ما يعادل 48.89 دولار

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند 142.59 ريال أي ما يعادل 38.02 دولار

 

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجل عند 244.43 ريال أي ما يعادل 65.18 دولار

 

وسعر سبيكة الذهب 5 جرام سجل عند 1,222.16 ريال أي ما يعادل 325.91 دولار

 

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل عند 2,444.32 ريال أي ما يعادل 651.82 دولار

 

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

أما سعر سبيكة الذهب 100 جرام سجل عند 24,443.20 ريال أي ما يعادل 6,518.19 دولار

 

أما سعر سبيكة الذهب اونصة اليوم سجل عند 7,602.57 ريال أي ما يعادل 2,027.35 دولار

 

وبالنسبة سعر سبيكة الذهب 1 كيلو سجل عند 244,431.97 ريال أي ما يعادل 65,181.86 دولار

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