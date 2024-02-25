الزمالك يتصدر مجموعته بـ الكونفدرالية بعد الفوز على أبو سليم الليبي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

واستطاع الزمالك تصدر مجموعته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية

تفاصيل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تقدم الزمالك بالهدف الأول في المباراة من خلال اللاعب ناصر منسي في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول من المواجهة.

فيما استطاع منسي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، بينما قلص أبو سليم النتيجة من خلال لاعبه إيهاب الميقلاش في الدقيقة 75 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2/1.

وأحكم الزمالك في سيطرته على اللقاء، فقد استحوذ لاعبيه على الكرة 77%، مقابل 23% لصالح الفريق الليبي.

وأهدر لاعبي الفارس الأبيض فرص خطيرة مؤكدة للتهديف، بعدما أضاع مصطفى شلبي وأحمد السيد زيزو ويوسف أوباما، وأيضًا سيف الدين الجزيري.

ولم يقوم حكم مباراة أبو سليم والزمالك باحتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض، بعدما قام قائد القلعة البيضاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" بركل الكرة لتصطدم في يد لاعب الفريق الليبي في منطقة الجزاء.