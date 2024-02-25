أول قرار لجوميز بعد فوز الزمالك على أبو سليم الليبي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة أبو سليم الليبي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، تدريبات خاصة عقب نهاية اللقاء باستاد 19 مايو 1956، بمدينة عنابة الجزائرية.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، على خوض اللاعبين البدلاء والمستبعدين للتدريبات تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.