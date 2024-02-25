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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على أبو سليم الليبي بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاب ناصر منسي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من اللقاء، بينما عاد اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وقلص أبو سليم النتيجة عن طريق اللاعب إيهاب الميقلاش في الدقيقة 75 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2/1.

ونجح الزمالك في إحكام سيطرته على المباراة، حيث استحوذ لاعبيه على الكرة 77%، مقابل 23% لصالح الفريق الليبي.

وأهدر لاعبي الفارس الأبيض فرص خطيرة مؤكدة للتهديف، بعدما أضاع مصطفى شلبي وأحمد السيد زيزو ويوسف أوباما، وأيضًا سيف الدين الجزيري.

ولم يقوم حكم مباراة أبو سليم والزمالك باحتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض، بعدما قام قائد القلعة البيضاء محمود عبد الرازق "شيكابالا" بركل الكرة لتصطدم في يد لاعب الفريق الليبي في منطقة الجزاء.

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