كلية التمريض تستضيف أولى ندوات مبادرة كنوز آثار الفيوم خلال الفصل الدراسي الثاني

استضافت كلية التمريض فى جامعة الفيوم ندوة ضمن مبادرة كنوز الفيوم بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وكلية الآثار ومنطقة آثار الفيوم. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة غادة مصطفى الجلاد المشرف على كلية التمريض، و الدكتورة أمل إبراهيم فؤاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر خلال الندوة الدكتورة رشا طه الأستاذ المساعد بكلية الآثار بالفيوم ورئيس لجنة الوعي الأثري بالكلية، و نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

تحدثت الدكتورة أمل فؤاد إبراهيم عن الأهمية التاريخية والسياحية لمحافظة الفيوم كونها تضم آثارًا ممثلة لحقب زمنية متنوعة، وتتميز بموقعها الجغرافي وطبيعتها الملائمة للسياحة، وشددت على ضرورة زيادة وعي أفراد المجتمع وعلى رأسهم طلاب وطالبات الجامعة بالآثار والعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.

وتحدثت الدكتورة رشا طه الأستاذ المساعد بكلية الآثار بالفيوم عن عوامل تلف الآثار منها السرقة، والتعديات، والحرائق، والحروب، وكيفية مواجهتها من خلال نشر ثقافة الوعي الأثري وبرامج التوعية، وتفعيل المواثيق الدولية لحماية الآثار، وتصدي الحكومات للمحافظة على المتاحف الأثرية، والخطوات المتبعة فى عملية الترميم.

الحفاظ على الاثار فى انحاء مصر..

ودعت الطلاب إلى زيارة المتاحف التي تحتوي على أدوات طبية وخاصة المتحف الإسلامي بالقاهرة، وحثت على ضرورة الحفاظ على الآثار الموجودة سواء داخل المتاحف او خارجها.

وتناولت نرمين عاطف مديرة الوعي الأثرى بمنطقة آثار الفيوم الحديث عن المعالم الأثرية والسياحية التى تزخر بها محافظة الفيوم، التي تجعلها قبلة للزائرين سواء المصريين أو السائحين.

وقامت بإلقاء الضوء على أهم معالم محافظة الفيوم الأثرية وهو هرم اللاهون، وأهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، حيث يعتبر هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12، من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلو مترًا عن مدينة الفيوم.

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