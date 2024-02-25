كلام فى الهوا

الأحد 25/فبراير/2024 - 07:51 م 2/25/2024 7:51:27 PM

أكملت هذا الشهر، العام الثانى لكتابة هذه الزاوية «كلام فى الهوا» وإذ أشكر من شجعنى على كتابتها طوال هذه المدة السابقة دون انقطاع، استطعت من خلالها «التنفيس» عن ذاتى، وقد وصفتها فى أحد المقالات بأن هذه الزاوية عبارة عن «شكمان لإخراج العادم» وهناك من انتقد الشكل الذى عليه هذه الزاوية خاصة «القفلة» وهى «لم نقصد أحداً»، وفى الحقيقة إننى أعلم أن الطبائع تتشابه بين البشر ومن أقصده أنا أثناء الكتابة يمكن أن يكون هناك أكثر من واحد شديد الشبه، ويمارس ذات العمل بذات العيوب، أنا لا أعرفه، وكثيرًا ما قيل لى أسماء أشخاص أنا لا أعرفها، ولكن فى حقيقة الأمر فكرت فى حذف تلك العبارة، رغم أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من شخصية هذا المقال أو الزاوية، وأصبح المقال يُعرف بها أكثر من عنوانه الرئيسى «كلام فى الهوا» هذا الرأى محل التفكير قد يستغرق منى وقتاً وربما تظهر الزاوية بدون هذه العبارة التى أشتهر بها «لم نقصد أحداً» أكون فى وقتها قد حسمت أمرى، فالأشخاص معوجو السلوك كُثر ونحتاج أن نُظهرهم للناس حتى لا يقعوا فى شراكهم بعدما أصبحوا فى كل مكان ومكانة، منهم من يظهر إلينا فى رداء الصالحين وآخرون يحاولون أن يُفهمونا أنهم أذكى إخوتهم... فلماذا لا نفضحهم!

لم نقصد أحدًا!!