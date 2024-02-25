تعليم شمال سيناء: استمرار ندوات التعليم الصحي بالمدارس

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام بمحافظة شمال سينا، استمرار ندوات التعليم الصحى بمدارس المحافظة تحت شعار: «جيل بكرة يكبر بصحة».

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة بشمال سينا وبتكليف من الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي.

وأشار إلى انطلاق حملات توعية مشتركة عن أهمية التوعية والتعليم الصحى للحد من انتشار الأمراض داخل المنشآت التعليمية.

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن الهدف من المبادرة هو تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيا باستعراض البرنامج الصحى اليومى من أجل صحة أفضل للأجيال القادمة.. كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض داخل المنشآت التعليمية

وأوضح لأطفالنا في ندوة اليوم بمدرسة الشهيد عمرو ابو هندية الرسمية بحضور أ محمد مجدي مدير المدرسة أهمية النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، وكذلك أهمية نظافة الأيدى قيل الأكل وبعده وبعد قضاء الحاجة وكلما اتسخت الأيدى، وكذلك قص الأظافر ومراعاة عدم اللعب بالأصابع وعدم وضعها بالفم والأنف، وأهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتهما من وقوف الذباب عليها ونقل الأمراض، والمحافظة على نظافة الفم والأسنان باستعمال الفرشاة والمعجون لحمايتها من التسوس الناتج عن تخمر بقايا الطعام بالفم، والالتزام بالأدوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير، والاهتمام بنظافة القدمين لمنع الروائح الكريهة وعدم الاصابه بالأمراض الجلدية، والتنبيه بعدم السير حافى القدمين حتى لا يحدث جروح أو دخول يرقات الطفيليات المعدية.