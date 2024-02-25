ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة

في غياب صلاح

توج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية بعد الانتصار على تشيلسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة مع ليفربول في مباراة النهائي بسبب تجدد إصابته، وعليه فضل كلوب عدم إشراكه ليخرج من قائمة الريدز للمباراة.

سجل فيرجيل فان دايك هدف التقدم في الدقيقة 118 من الشوط الثاني الإضافي بعد عرضية من تسيميكاس، من ركلة ركنية لليفربول من جهة اليمين نفذها اليوناني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فيرجيل فان دايك برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.



وكان مانشستر يونايتد توج بكأس الرابطة في الموسم الماضي على حساب نيوكاسل بعد الانتصار عليه بهدفين نظيفين.



نجح ليفربول في النهائي الـ14 له في كأس الرابطة، في التتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالمسابقة.

