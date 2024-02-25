أشهر مساجد القاهرة في لقاء تعريفي للأطفال بالمشروع الثقافي بالإسكان البديل

شهدت مدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج المشروع الثقافي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذ بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، في إطار خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.



تضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان "مساجد القاهرة القديمة" استهلت خلالها مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل، حديثها بتعريف الأطفال بتاريخ مصر في العصر الإسلامي وما اشتهرت به من فنون ومبان معمارية، ثم تناولت بالشرح أشهر أنواع العمارة الإسلامية موضحة أن عمارة المساجد كانت من أشهرها وأكثرها شيوعا وانتشارا، نظرا لمكانتها الدينية.

صاحب الورشة عرض صور ملونة لمجموعة من المساجد التي اشتهرت بها محافظة القاهرة المعروفة بمدينة الألف مئذنة، لتعريف الأطفال بالسمات الخاصة بكل مسجد، من أهمها مسجد عمرو بن العاص، مسجد أحمد بن طولون، مسجد الحاكم بأمر الله، الجامع الأقمر، مسجد الرفاعي، ومسجد السلطان قلاوون.

واختتمت بحديث عن مسجد الأزهر الشريف الذي بناه جوهر الصقلي مع بناء القاهرة، بأمر المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين في مصر.

وشهدت الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ورشة فنية للفنانة ياسمين التركي قامت خلالها بتدريب الأطفال على تصميم مجسم لمسجد بخامات معاد تدويرها كالكرتون والورق الملون، استعدادا لشهر رمضان المبارك، واختتم اليوم بتوزيع كروت على الأطفال مزودة بالمعلومات الخاصة بورشة الحكي، تحمل عبارة "أنا المصري".

تنفذ فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.