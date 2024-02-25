شيرين عبد الوهاب تتألق في حفل كامل العدد بدبي.. صور

تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب فى حفلها بدبي، الذي رفع شعار كامل العدد، وغنت أغاني عديدة يحبها جمهورها منها: "نساي"، حبه جنة" ، "الوتر الحساس" ،"كلام عينيه"، "أنا فى الغرام"، "عين وننى" ،"أنا كتير"، "مشاعر"، "كلها غيرانة"، "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي"، "عين ونني"، "على بالي"، "بحبك أنت".

شيرين عبد الوهاب

وكانت تألقت شيرين عبد الوهاب في ختام حفل الليالي المصرية السعودية التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بمشارك كبار نجوم الفن والإبداع.

حفل شيرين عبد الوهاب

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، في القضية رقم 2070 لسنة 2023، لجلسة 2 مارس لإعادة المرافعة.

من ناحية أخرى، كانت قررت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذى كان من المقرر إقامته فى لبنان 17 فبراير تأجيله إلى 24 من نفس الشهر، لظروف خارجة عن إرادتهم.

حفل شيرين عبد الوهاب

وكانت تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا تريند موقع التدوينات «إكس»، وذلك بعد انتشار أنباء حول عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للخبر بشكل واسع.

وكانت طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب منذ أيام أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «الدهب»، عبر موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة ونالت اشادات الجمهور.

حفل شيرين عبد الوهاب

تفاصيل أغنية “دهب”

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتعد هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.

شيرين عبد الوهاب



وكانت أعلنت النيابة الكلية في مدينة 6 أكتوبر، إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح بعد اتهامها، وذلك بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وحددت المحكمة أولى جلسات محاكمة النجمة شيرين عبد الوهاب في 3 فبراير المقبل.

ووفقًا لأوراق الدعوى التي تقدم بها محامي المنتج صبحي جمال، اتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب بتجاوز الحدود وسب وقذف المنتج خلال مؤتمر صحفي، وتم تقديم الدعوى برقم 2070 لسنة 2023 من قبل محامي المنتج ضد شيرين عبدالوهاب.

شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخري، كشف الشاعر تامر حسين عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة.

حيث نشر الشاعر تامر حسين صورة على فيس بوك تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب والملحن عزيز الشافعي، والملحن مدين، والموزع توما، وعلق قائلاً: "قريباً شيرين عبد الوهاب 2024".

حفل شيرين عبد الوهاب

وكانت تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة في دبي، وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق، ونالت اعجاب جمهورها بشكل كبير.