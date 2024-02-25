تبدأ من الغد.. ننشر جدول جلسات الحوار الاقتصادي

تنطلق أولى جلسات الحوار الاقتصادي، غدا الاثنين، وتستمر على مدار ٤ أيام بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، على أن تكون هناك ٣ جلسات يوميا.

يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان مجلس أمناء الحوار الوطني الراسخ بأن الأم المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يتناول الحوار الاقتصادي المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الجلسات المتخصصة من المرحلة الثانية من الحوار الوطني، المقرر لها البدء غدا الاثنين، والتي يتصدر أولوياتها المحور الاقتصادي، والتي تجرى بشكل أعمق وأشمل إلى جانب تفعيل مخرجات الحوار، وذلك بمشاركة حكومية، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا السياق قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى العمل المكثف للحوار الوطني لجمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المتخصصة المغلقة.

وأكد "رشوان"، أن الحوار الوطني ليس بديلا عن مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء الحكومة أو البرلمان، موضحا أن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء وستخرج بنتائج محددة.

جدول جلسات الحوار الاقتصادي

لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تلتقي رئيس الوزراء

التقت لجنة متابعة تنفيذ المخرجات الخاصة بالحوار الوطني والمشكلة من مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف اللقاء إلى التنسيق الكامل بين المجلس والحكومة من أجل تنفيذ المخرجات التي ينتهي إليها المشاركون في الحوار.

يشهد الاجتماع مناقشات حول تنفيذ المخرجات الخاصة بالحوار الوطني في ضوء الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى لـ الحوار الوطني وتشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة والجهات المعنية بتنفيذها وكذلك المدى الزمني المقترح للتنفيذ.

وتتكون اللجنة من الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، الأستاذ عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.