الإسماعيليّة الأزهرية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة كرة اليد

فاز طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية بنين، المقامة بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية.

وقد شارك الفريق تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، و علي الزر مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمد الجداوي الموجه الأول للتربية الرياضية، وأحمد السعيد كابتن الفريق و مسؤل المسابقات، ابراهيم فاوي مسؤل اللياقة البدنية، ومحمد فرج المسؤل المالي، وقدم الجميع التهنئة للفريق بمناسبة الفوز.

فيما فاز طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية بنين، والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية.

وقد شارك الفريق تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، وعلي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، و الموجة الأول للتربية الرياضية، و إبراهيم فاوي، مسئول اللياقة البدنية، و أحمد السعيد، مسؤل المسابقات.