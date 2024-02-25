سميت العبقرية على اسمه.. ذكرى ميلاد أحمد زويل

عندما نقابل طفلا أو شخصا زكيا من حولنا، نقول عليه بأنه زويل الثاني، ونتذكر أولا العالم المصري القدير، أحمد زويل، مخترع الفمتو ثانية، والحاصل على جائزة نوبل، والذي تحلى ذكرى ميلاده غدا الاثنين حيث ولد فى 26 فبراير 1946 بمدينة دمنهور.



بداية أحمد زويل الدراسية





العالم أحمد زويل التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وتفوق بالكلية وحصل على بكالوريس علوم بامتياز مع مرتبة الشرف في الكيمياء عام 1967.

كما عين العالم أحمد زويل معيدا بالكلية نظراً لتفوقه بالإضافة لحصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.



وبعد ذلك إلى الولايات المتحدة في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثاً في جامعة كاليفورنيا خلال الفترة بين عامي 1974 و1976.

وبعدها انتقل إلى العمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا و تدرج فى المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة "كالتك" إلى أن أصبح أستاذ كرسى علم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمى جامعى فى أمريكا خلفاً للعالم الأمريكى "لينوس باولنج" الذى حصل على جائزة نوبل مرتين الأولى فى الكمياء والثانية فى السلام.



كما حصل الراحل الدكتور أحمد زويل، على جائزة نوبل عام 1999 فى الكيمياء، عندما قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر فى زمن مقداره "فيمتو ثانية"، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية.



وفى عام 2014 اختاره الرئيس السيسى ضمن مجلس استشارى من كبار علماء وخبراء مصر، وفي النهاية توفى العالم المصرى فى 2 أغسطس 2016 عن عمر يناهز 70 عاما بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ودعته مصر فى جنازة عسكرية مهيبة.