عالم مدينة زويل يفوز بالجائزة الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات

نجح الدكتور ابراهيم الشربيني، أستاذ ومدير برنامج علوم النانو ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نجح في الفوز بالجائزة الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت النسخة الرابعة عشر.



وخلال حفل الختام بحضور ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، قام الدكتور عادل العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طلال جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة النادي العلمي بتوزيع جوائز الفائزين وتكريم المشاركين.

جوائز المعرض الدولي للاختراعات

وكانت الجائزة الكبرى للمعرض من نصيب العالم والمخترع المصري الدكتور إبراهيم الشربيني وفاز بها مناصفة بين اختراعين له في سابقة للمرة الأولى منذ انطلاق المعرض وهي فوز متسابق واحد مناصفة بالجائزة لمشروعين مختلفين. واختراع الدكتور إبراهيم الشربيني الأول عبارة عن دعامات نانونية ذكية متعددة الوظائف لتوسيع الأوعية الدموية، أما الثاني فعبارة عن ابتكار سماد يوريا طويل المفعول وصديق للبيئة.

ويعد المعرض الدولى للاخترعات في الشرق الأوسط ثانى أهم معرض فى العالم للاختراعات بعد معرض جنيف الدولى للابتكار وهذ اول مرة يحصل فيها مصرى على الجائزة الكبرى للمعرض منذ إنشاؤه قبل ٣٠ عام ومن المرات القلائل التى حصل فيها عربى على هذه الجائزة الكبرى من وسط مشاركة أكثر من ٤٠ دولة عربية واجنبية وأكثر من ٢٠٠ اختراع

جدير بالذكر أن العالم الدكتور إبراهيم الشربيني يحظى بالتقدير العلمى من كافة المؤسسات وحصل على معظم الجوائز المحلية والدولية منها: وسام الجمهورية المصرية فى العلوم والفنون من الطبقة الأولى وتكريم من رئيس الجمهورية، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018 نظرا لتميز الأبحاث فى مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها فى المجال الطبى.

وجائزة خليفة الدولية التربوية (الإمارات)، الأستاذ الجامعى المتميز على مستوى الوطن العربى 2021، وجائزة عبد الحميد شومان (الأردن) فى مجال العلوم الهندسية على مستوى الوطن العربى (تكنولوجيا النانو) لعام 2018، جائزة الدولة المصرية التشجيعية فى العلوم في سنة 2011، وجائزة فينيس كامل للابتكار العلمي لشباب الباحثين بمجال علوم المواد وتطبيقاتها في 2012، وزمالة هيئة الفولبرايت الأمريكية المرموقة.

وجائزة وزير الصحة د. عبده سلام فى مجال المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الحيوية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في 2015، والحصول على قلادتان ذهبيتان بالإضافة إلى دبلومتين فخريتين من المعرض الدولي رقم 46 للابتكار بجنيف بسويسرا.

والفوز بجائزة الكوميستا لأفضل براءة إختراع فى العالم الإسلامى، وتعتبر هذة الجائزة أحد أهم جوائز الكوميستا (اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي) للتميز في العلوم والتكنولوجيا، والاختيار للعام الثالث ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، والاختيار ممثلا لمصر وأكاديمية البحث العلمى المصرية ثم الانتخاب نائباً للرئيس بواسطة مجلس إدارة شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية.