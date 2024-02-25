تعليم قنا تخصص قاعات مجهزة استعداداً لاستقبال القوافل التعليمية

اكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تخصيص قاعات مجهزة لطلاب مرحلة الشهادة الإعدادية ومرحلة الشهادة الثانوية العامة بإدارتى قنا ونجع حمادى، وذلك استعداداً لاستقبال القوافل التعليمية التي تستقبلها المديرية يومي الخميس29 فبراير والجمعة 1مارس 2024م، وتضم مجموعة من أفضل خبراء التدريس بالقنوات والمنصات التعليمية الموفدين من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير تعليم قنا اليوم الاحد بمكتبه، بحضور وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم الادارات التعليمية ومدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية.

واشار وكيل الوزارة إلي ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال القوافل التعليمية من خلال تجهيز القاعات بالإمكانيات اللازمة، لتوفير المناخ المناسب للطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم للادارات التى تستقبل القوافل وتذليل العقبات التي قد تواجه سير القوافل التعليمية على مدار اليومين.

وأوضح انه يتم استقبال طلاب مدارس ادارات قفط ونقاده وقوص بادارة قنا التعليمية ، وطلاب مدارس الوقف ودشنا وفرشوط وأبوتشت بادارة نجع حمادى التعليمية.

و من المقرر أن تصل القوافل التعليمية للطلاب بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا المرحلة الثانية وهما ( قنا ونجع حمادى ).

وأضاف وكيل الوزارة ان القوافل التعليمية تهدف فى الأساس الى النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها .

وشدد على الإعلان عن الاماكن المخصصة كقاعات والترويج لها اعتبارا من الغد لضمان تحقيق عائد ونفع لأبنائنا الطلاب .