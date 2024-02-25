رصد 4 قضايا اتجار في المخدرات بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 8,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، 7 كيلو جرامات لمخدر البانجو، 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين.

وتم ضبط 4 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

يأتي ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.