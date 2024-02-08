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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني غرب نابلس

صورة للشاب الشهيد
صورة للشاب الشهيد

كشفت وكالة الأنباء الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

من جهتها وكالة الأنباء الفلسطينية، إن شابا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه عند حاجز دير شرف غرب نابلس.

وأظهرت الصور، الشاب الفلسطيني ملقى على الأرض، وهو مصاب، ومن حوله جنود من الجيش الإسرائيلي، من دون تقديم رعاية طبية له.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "مخربا قام قبل قليل بإطلاق النار نحو قوة عسكرية كانت تعمل في نقطة عسكرية في مدخل قرية دير شرف قرب نابلس حيث سعت القوة للاشتباك مع المخرب وتمكنت من تحييده".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.

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