سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة تشهد معرضًا لرسومات كتب الأطفال بالإسماعيلية

تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، شهد ماهر كامل هاشم السكرتير المساعد للمحافظة، والسفيرة لينكات ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة، عدد من الفعاليات الثقافية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

وذلك بحضور ممثلي بيت العائلة المصرية والعلاقات الخارجية بالمحافظة، الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، التطوير والتجميل، وحدة تكافؤ الفرص، ومستشار رئيس جامعة قناة السويس للدراسات الأفروأسيوية.

وتضمن البرنامج الثقافي معرضًا لرسومات كتب الأطفال، والذي تنظمه مجموعة الفيشجراد v4( سلوفاكيا -بولندا -جمهورية التشيك -المجر)

وبدأت الجولة بفقرة للفنون الشعبية لفرقة الأطفال، ثم تفقد السكرتير المساعد وسفيرة سلوفاكيا معرض المشغولات اليدوية للسيدات والذي ضم تشكيلة متميزة من "الشنط، الملابس، بعض المشغولات اليدوية"، كما تفقدا معرض الزهور نظمه جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة داخل مكتبة مصر العامة، تلا ذلك استعراض لطلبة الكشافة.

وفي كلمتها التي ألقتها، وجهت سفيرة سلوفاكيا الشكر للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على حفاوة الاستقبال، وتقدمت بالشكر أيضًا لفريق عمل المكتبة على تنظيم الحفل وكرم الضيافة.

وألقى السكرتير العام للمحافظة كلمة نيابة عن محافظ الإسماعيلية، رحب فيها بالضيوف وجميع الحاضرين، ودعا الجميع للاهتمام بالقراءة، موجهًا الشكر للحضور من ممثلي المجتمع الإسماعيلي.

كما تبادل السكرتير المساعد للمحافظة وسفيرة سلوفاكيا تقديم الهدايا التذكارية للسفيرة.

وأكدت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة أن البرنامج تضمن تقديم بعض المأكولات المصرية والتي تشكل أحد الثقافات الهامة للشعوب، مشيرة إلى حرص سفيرة سلوفاكيا على تذوقها وإبداء إعجابها بها.

وفي ختام الحفل تم تقديم عرض فني لفرقة الأطفال للفنون الشعبية على رقص السمسمية.