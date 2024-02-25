أبطال بين السطور يرون كواليس المسلسل في «كلمة أخيرة»

يحل أبطال مسلسل بين السطور، ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، غدًا الإثنين، وذلك بع النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال فترة عرضه على شاشة on .

وتستضيف لميس الحديدي النجوم صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، وليد فواز في البرنامج، والذين مقرر أن يكشفوا كواليس تصوير بين السطور، إضافة إلى بعض المفاجئات التي تشهدها الحلقات القادمة.

تفاصيل أحداث مسلسل «بين السطور»

وتدور أحداث مسلسل «بين السطور»، فى إطار تشويقي، حول إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم) تجسد دورها الفانة صبا مبارك، متزوجه من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، كما يتم أتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه أثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

مسلسل «بين السطور» من بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ويعرض على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة.

ويشار إلى أن مسلسل «بين السطور»، مأخوذ من المسلسل الكوري Misty، وتم معالجته دراميا والإشراف على الكتابة من خلال السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج.

بطلة مسلسل بين السطور تتصدر تريند تويتر

وكان تصدر اسم النجمة صبا مبارك تريند تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال دورها كإعلامية ناجحة في مسلسل بين السطور، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مغلف بالإثارة والغموض، وذلك بالتوازي مع وصول المسلسل للمركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد التي يُعرض عليها حالياً بالتوازي مع قنوات أون تي في وإم بي سي.

تلقت صبا مبارك ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تجسيدها الصادق لشخصية هند سالم الإعلامية الشهيرة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة يغلفها الغموض.