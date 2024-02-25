حملة ازالة البناء المخالف بشبرا الخيمة

قامت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر فى التصدى لاعمال البناء المخالف ورصد وايقاف الاعمال قبل الشروع بشأن التصدي لمخالفات البناء المخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ والمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه

وبرئاسة اللواء / احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة بشأن التصدى للمخالفات قامت الاجهزه التنفيذيه بناء على رصد حاله شروع بالبناء عباره عن شده خشبيه لاعمده الدور الخامس العلوي بمدينه المنوفيه شارع المامون ناصيه شارع ٢٣ يوليو وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه وتم فك الشده الخشبيه و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات

واكد رئيس الحى بأنه يجب على جميع أفراد المجتمع بتجنب هذه الظاهره لعدم التعرض للمسائله القانونيه مع التاكيد بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين .