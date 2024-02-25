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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاركو وطلائع الجيش..التعادل يحسم المباراة

فاركو
فاركو

حسم التعادل الإيجابي مباراة طلائع الجيش وفاركو بهدف لمثله في في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات للجولة الرابعة عشر من بطولة دوري نايل المصري للموسم الحالي.

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الاتحاد أمام البنك الأهلي.. وطلائع الجيش ضد فاركو.. مواعيد مباريات الدوري المصري

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أهلي 2005 يواجه فاركو اليوم في المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية

أحرز عبد الرحمن أسامة شيكا  لاعب طلائع الجيش الهدف الأول في الدقيقة 25 في شباك فاركو، ليتقدم الفريق العسكري بالنتيجة.

قبل أن يرد عمرو جمال مهاجم فاركو بهدف التعادل في الدقيقة 44.

موقف فاركو وطلائع الجيش في الدوري الممتاز:

رفع فاركو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.

 

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