قوات التحالف تضرب 8 أهداف للحوثيين في اليمن

شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، ضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد :"استهدفت قوات التحالف ثمانية مواقع ، شملت منشآت تخزين الأسلحة الحوثية تحت الأرض ومنشآت تخزين الصواريخ وأنظمة جوية بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه وأنظمة دفاع جوي ورادارات وطائرة هليكوبتر، بهدف تعطيل وإضعاف قدرات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لشن هجماتهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأمريكية والدولية التي تعبر بشكل قانوني البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.

وأكد أن واشنطن مستمرة في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب ما لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية، التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط وتسبب أضرارا بيئية وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى.