زيارات ميدانية لطلاب المدارس بالفيوم لمحطة مياه قحافة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عدد من طلاب مدارس (الشهيد عمرو عيسوي الابتدائيه - مدرسة دكتور صوفي أبو طالب- مدرسة المنشية الصباحية - مدرسة دفنو الاعداديه بنات) بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة .

شملت الزيارات تقديم شرحٍ تفصيلي عن مراحل تنقية المياه بالمحطة، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين وتم استعراض مراحل التنقية، وعرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم التحديات التي تواجه عمليات التنقية.

وأعرب" النجار" عن سعادته بهذه الزيارات، مرحباً بالطلاب، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية المياه، والجهد المبذول في إنتاج المياه، وكذلك نشر ثقافة الوعي المائي. لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من المأخذ مروراً بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع.

السلامة والصحة المهنية

وفى وقت سابق أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على ضرورة إلتزام العاملين باستخدام أدوات السلامه والصحه المهنيه داخل كافة مواقع العمل سواء داخل الشركه وخارجها حفاظا على الصحة العامة للعاملين فى تأديه عملهم وتجنبهم لكافة أنواع المخاطر الناجمة عن تنفيذ مهام عملهم .

وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للسلامه والصحه المهنيه بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ تدريب عملى ونظرى داخل محطه الرفع الرئيسية بطامية لتوعية كافة العاملين بأدوات السلامه والصحة المهنية وطرق تنفيذ مهام عملهم دون الخطورة على صحتهم أو الإخلال بالمعدات والأدوات المستخدمه في سير عمل الشركه من خلال التدريبات العملية والنظرية التى تقوم بها الإدارة تحت قيادة العقيد محمد كمال مدير عام السلامه والصحه المهنيه بالشركة .

وأضاف "النجار" ان الشركه حريصة كل الحرص على حياة و سلامة العاملين و تأمين بيئة العمل المحيطة بهم من أجل انجاز مهام عملهم على أكمل وجه حيث يتم تعريفهم بمبادئ ومفاهيم و تعليمات واجراءات السلامة والصحة المهنية للعمل بالأماكن المغلقة واطلاعهم على خطط الطوارئ المختلفة وكيفية مواجهة الحريق و أنواع الطفايات المختلفة و كيفية استخدامها وتعريفهم بالعلامات الإرشادية و قوائم المخاطر بالمحطة و سجلات السلامة والصحة المهنية وضرورة استخدام كافة أدوات السلامه والصحه المهنيه تجنبا للمشاكل والمخاطر المحتملة أثناء تنفيذ الأعمال.

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